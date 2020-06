Il Paris Saint-Germain suona la carica per Sergej Milinkovic-Savic. Stando a quanto riporta Le10Sport, i parigini sarebbero davanti a tutti nella corsa per il centrocampista della Lazio, seguito anche dalla Juventus. Il serbo resta un pallino di mercato del ds Leonardo, che sarebbe disposto a spendere cifre importanti per il classe 1995. Ma il presidente biancoceleste Lotito, che si è trovato più volte a respingere gli assalti per il proprio gioiello, è stato sempre chiaro sulla sua valutazione: servono 100 milioni di euro, per meno Milinkovic-Savic non si muove dalla Capitale.