Il mercato si avvicina nonostante ci sia poca chiarezza sulla sessione estiva di calciomercato a causa dell'emergenza Coronavirus. Il nome caldo in casa Juventus è quello di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, due squadre inglesi Chelsea e Tottenham, sarebbero interessate all'attaccante polacco del Napoli Milik. Il calciatore classe 1994 rispecchierebbe un giocatore funzionale e interessante per la Premier League e per questo sarebbero pronte alla sfida di mercato con la Juventus. Un potenziale affare per la Juventus che dovrebbe però sacrificare un giocatore prezioso in rosa, ma anche un'attaccante pronto ormai anche per il campionato inglese.