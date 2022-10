C'è anche Raphael, secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i profili sondati dallaper il futuro della fascia sinistra, dove dal prossimo anno non ci sarà più. Il 28enne portoghese è in scadenza a fine stagione con il, con cui non sembra intenzionato a rinnovare. I bianconeri lo seguono da tempo, ci avevano fatto un pensierino anche in estate, ma allora le mancate cessioni del brasiliano e di Juan Cuadrado avevano bloccato tutto. Ora si torna alla carica, e forse con più convinzione.