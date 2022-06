La Juve sulle tracce di Ferland Mendy. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di fichajes.net, i bianconeri hanno messo nel mirino il terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Real Madrid, titolare nella squadra di Carlo Ancelotti nella stagione appena conclusa. Alta, però, la richiesta dei blancos, che per ora non intendono scendere sotto i 50 milioni di euro. Una cifra praticamente improponibile per la Signora, per cui al momento la pista sembra decisamente complicata.