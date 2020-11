Uno degli obiettivi da raggiungere sul mercato sarò regalare ad Andrea Pirlo un nuovo terzino di ruolo, che possa fungere da alternativa ad Alex Sandro o Cuadrado. Non solo Emerson Palmieri, perché nel mirino c’è anche Gabriele Zappa, 20enne del Cagliari ex Inter, in prestito al club sardo dal Pescara con obbligo di riscatto. E così, in prospettiva, Fabio Paratici studia anche giovani dal futuro roseo e non solo giocatori pronti come l’italo-brasiliano del Chelsea.