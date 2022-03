È già derby sudamericano per la fascia sinistra della Juve. Con Alex Sandro ormai dato per partente, il club bianconero sta iniziando a guardarsi intorno per cercare un esterno per la prossima stagione, e tutti gli indizi sembrano portare proprio alla zona geografica di origine dell'attuale terzino titolare. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei nomi nel mirino è quello di Mathias Olivera, astro nascente del calcio uruguaiano, che in questa stagione al Getafe è letteralmente esploso mettendosi positivamente in luce in entrambe le fasi, pronto a infilarsi in profondità negli spazi ed eccellente nel fraseggio palla a terra: divenuto un punto di riferimento anche per la Nazionale, ora viene valutato 12 milioni di euro e, oltre che alla Juve, piace anche all'Atletico Madrid.

Atletico Madrid dove gioca (poco) un altro sudamericano seguito con attenzione dai bianconeri, il brasiliano Renan Lodi, che nonostante il suo contratto fino al 2025 si sta guardando intorno alla ricerca di altre eventuali destinazioni. La sua valutazione, più bassa rispetto a qualche tempo fa, si aggira sui 20 milioni, ma una sua partenza dipende anche dalla volontà dei colchoneros. Sempre di verdeoro si parla (seppur in parte) per il terzo possibile candidato: si tratta di Emerson Palmieri, 27 anni, brasiliano di nascita e italiano di passaporto, che nella sua avventura in prestito al Lione sta offrendo ottime prove al punto che i francesi sarebbero propensi ad acquistarlo. La Juve vigila.