Aymeric Laporte di nuovo nel mirino della Juve. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c'è anche il difensore classe 1994 di origini basche tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera per il post Chiellini. Il giocatore del Manchester City e della Nazionale spagnola è una delle prime scelte di Massimiliano Allegri, che vuole un uomo pronto per rinforzare la retroguardia della Signora. Il 28enne non è considerato incedibile, tanto che sono già stati avviati i primi contatti con il club inglese per capirne la reale disponibilità e la valutazione.