Tanti i nomi in orbita Juventus, con i bianconeri impegnati a ridisegnare il pacchetto dei difensori centrali. Tra questi, ne spunta uno nuovo. Si tratta, come riporta Tuttosport, del classe 2002 di nazionalità croata, di proprietà del Lipsia, Josko Gvardiol. Per lui, nella stagione appena passata, 29 presenze in Bundesliga, 6 in Champions League e 6 in Europa League; lo score dice 2 gol e 2 assist nel campionato tedesco.