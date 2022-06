La Juve continua a seguire Manuel Akanji. Secondo quanto riportato da Goal, il difensore svizzero del Borussia Dortmund è nel mirino dei bianconeri da ormai diversi mesi, con il club tedesco che per il suo cartellino vorrebbe almeno 30 milioni di euro. Il giocatore è in scadenza tra un anno, pertanto non è escluso che la società giallonera decida di venderlo adesso per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023. Da parte sua, dopo quasi cinque stagioni al Borussia, il classe 1995 accetterebbe volentieri una nuova esperienza professionale.