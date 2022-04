Il pacchetto dei centrali di difesa è uno dei temi caldi, sul fronte mercato, per la dirigenza della Juventus. Secondo quanto riporta il Messaggero, il club bianconero guarderebbe in direzione Lazio. Infatti, ci sarebbe interesse per Francesco Acerbi, il cui futuro appare lontano dal club biancoceleste. Su di lui, anche l'interesse dell'Inter.