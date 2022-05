Benoit Badiashile e Manuel Akanji. Resistono anche questi due giocatori, in forza rispettivamente al Monaco e al Borussia Dortmund, sul taccuino dei dirigenti della Juve per la difesa del futuro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'interesse è ancora vivo, il problema è la richiesta economica dei due club, troppo alta per le casse dei bianconeri. Più percorribili in questo senso, perché darebbero la possibilità di sfruttare sia contropartite che pagamenti dilazionati, sembrano le piste che portano a Nikola Milenkovic della Fiorentina e a Gleison Bremer del Torino, sul quale però c'è in vantaggio l'Inter.