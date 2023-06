Anche Gleison Bremer, come tutti i giocatori della Juve, non è incedibile ma per lasciarlo partire il club si aspetta una proposta molto elevata. Non meno di 80 milioni per il brasiliano, arrivato a Torino un'estate fa dopo averlo "strappato" all'Inter. Su di lui si è mosso il Tottenham. Lo riferisce Tuttosport.