C'è un Chiellini che può fare la differenza nella trattativa per Lorenzo, giovane attaccante delseguito con attenzione in chiave mercato da. Al momento in vantaggio sembrano esserci proprio i bianconeri, che nel prossimo futuro potrebbero tentare l'affondo decisivo per il classe 2000, convocato anche con la. Ed è qui che entra in gioco: alla Juventus fino alla scorsa stagione, il fratello del capitano Giorgio è attualmente il direttore sportivo del Pisa, club con cui potrebbe "intercedere" per favorire i rapporti con la Vecchia Signora.