C'è anche Caleb, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili (italiani) seguiti dallaper l'attacco del prossimo futuro. Classe 2001 come Nicolò Fagioli, era partito bene alla sua prima esperienza in Serie A con l', dopo aver ben figurato anche in B tra Spal e Cremonese, dove era stato mandato per fare esperienza. Nelle settimane precedenti la sosta una fase di flessione, che lo ha visto finire in panchina a seguito del ritorno di Berat Djimsiti. A 21 anni, però, il tempo è indubbiamente dalla sua parte.