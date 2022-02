Decisamente a sorpresa, spunta anche il nome di Eric Maxim Choupo-Moting per l'attacco della Juve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore del Bayern Monaco è entrato nel mirino della dirigenza bianconera che sta sondando alcuni nomi papabili in caso di addio di Moise Kean al termine della stagione. 33 anni da compiere tra un mese, il camerunense può corrispondere al profilo di attaccante esperto (e propenso ad accettare anche la panchina) da affiancare a Dusan Vlahovic sul quale la Vecchia Signora sta iniziando a guardarsi intorno, in attesa che il mercato estivo entri nel vivo.