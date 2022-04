Si torna a parlare di Gabriel Jesus in ottica Juve. Secondo quanto riferito da Il Corriere del Sport, c'è anche l'attaccante del Manchester City tra i nomi sul taccuino dei bianconeri per la prossima stagione, considerando che Alvaro Morata e Moise Kean, oltre naturalmente a Paulo Dybala, potrebbero dire addio. Il brasiliano classe 1997 è in uscita dal club inglese, che ha scelto di investire su Alvarez.