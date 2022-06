C'è anche Timo Werner nella lista degli obiettivi della Juve per l'attacco. Lo rimarca l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando che il giocatore del Chelsea, che di recente ha patito la consacrazione di Kai Havertz come centravanti, potrebbe rivelarsi un'ottima pedina per la rosa di Massimiliano Allegri, considerando che può fare reparto da solo ed è anche particolarmente abile a muoversi sulla fascia. Discorso simile per Giacomo Raspadori, che dopo un'ottima stagione al Sassuolo rimane tra gli "osservati speciali" della Signora.