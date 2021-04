La prossima sessione di calciomercato estiva sarà probabilmente una delle più complicate degli ultimi anni, se non decenni. Per questo, è probabile che non assisteremo a transazioni faraoniche quanto, piuttosto, a scambi alla pari tra giocatori di un certo valore. La Juventus cerca un attaccante, mentre si fanno sempre più insistente le voci di un ritorno a Madrid di Morata. Secondo quanto riporta RMC Sport, i bianconeri sarebbero piombati nuovamente sulla punta olandese del Lione Memphis Depay. Per acquisire il cartellino del calciatore, sarà un testa a testa con il Barcellona.