La Juventus guarda in avanti e punta a rinnovare il proprio attacco per la prossima stagione, reparto apparso talvolta spento in questa. Tra i tanti nomi passati al vaglia, c'è anche quello di Timo Werner, centravanti tedesco del Red Bull Lipsia. Come riporta Tuttosport, i bianconeri ne seguono gli sviluppi, poiché il giocatore rappresenterebbe il giusto profilo di top player pronto ad esplodere. Su di lui, però, c'è anche l'Inter, per l'ennesimo incrocio di mercato che vede coinvolta la Juventus ed i nerazzurri di Conte e Marotta.