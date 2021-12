C'è anche uno svedese nel mirino dellaper l'attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi tempi gli scout bianconeri hanno seguito con particolare attenzione Aleksander, centravanti dellae della Nazionale gialloblù, dove gioca insieme a Dejan Kulusevski. 22 anni come Gianluca- altro obiettivo di mercato - sembra non aver convinto fino in fondo gli osservatori, ma il suo nome potrebbe tornare di attualità in estate qualora a gennaio la Juve non riuscisse a chiudere la pratica per l'attaccante.