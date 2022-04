1









Secondo quanto riferito da Sport, c'è anche Marcus Rashford sulla lista dei possibili obiettivi della Juve per l'attacco, in vista della prossima stagione. Stando alle indiscrezioni, a giugno il giocatore inglese classe 1997 lascerà il Manchester United non essendo nei piani del nuovo allenatore Erik Ten Hag e sarà messo sul mercato. I bianconeri restano alla finestra, in attesa di capire l'evolversi della situazione.