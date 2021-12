Potrebbe provenire dalla Serie C l'attaccante del futuro della Juventus. Lo riporta calciomercato.com:"Ha una media gol superiore a uno a partita: Luca Moro ne ha già segnati 18 in 17 partite giocate in Serie C. Reti che lo hanno fatto finire nel mirino di squadre di Serie A e Serie B, attente a quello che succederà nei prossimi giorni al suo Catania, per cui è stato dichiarato il fallimento. L'attaccante classe 2001 può stare tranquillo, il suo cartellino è di proprietà del Padova che ne deciderà il futuro, già a gennaio o la prossima estate: Monza e Pisa si sono fatte avanti per portarlo subito in B, Sassuolo e Juve hanno bussato per acquistare il giocatore e girarlo in prestito. Convinte delle qualità del 20enne e decise a farlo crescere ancora."