Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata a ​Donyell Malen (foto), 21enne attaccante del PSV Eindhoven, e il 19enne Myron Boadu, attaccante dell'AZ Alkmaar. Due nomi su cui la Signora avrebbe concentrati gli sforzi di queste settimane. Forse già in estate la Juventus andrà alla caccia di un nuovo attaccante ma certi tipi di rinforzi potrebbero essere validi per crescere anche nell'Under 23 bianconera. In ogni caso cantieri aperti là davanti, la Juve monitora tutta Europa in cerca di un nuovo attaccante.