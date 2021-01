1









Oh oh cavallo, oh oh cavallo...



Così cantava Roberto Vecchioni nella sua Samarcanda, ben prima che nascesse Eldor Shomurodov, venuto alla luce il 29 giugno 1995 a Jarkurgan, a circa 350 km dalla mitica città dell'Uzbekistan.



Soprannominato il "Messi uzbeko", Shomurodov si è messo in buona mostra nella difficile stagione del Genoa, andando a segno due volte e mettendo a segno un bell'assist per Destro contro la Lazio domenica scorsa. Prestazioni non da top player ma sicuramente da giocatore che sa come trattare un pallone. Quel tanto che basta per farlo entrare nel nutrito casting per la "quarta punta" della Juventus in questo mercato di gennaio. Di concreto per ora c'è poco, giusto qualche boutade nei recenti dialoghi tra Juve e Genoa. Ma tra le due società scorre buon sangue...