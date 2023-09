Nonostante il mercato nella maggior parte dei campionati finisca oggi, il futuro di Filip Kostic potrebbe restare incerto anche nei prossimi giorni. Questo perché, come riferisce Tuttosport, sull'esterno serbo ci sarebbe l'interesse non solo del West Ham ma anche di alcuni club turchi, che così come quelli dell'Arabia Saudita, hanno più tempo per fare nuovi acquisti.