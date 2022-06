Novità di mercato in casa Juventus. A riportarlo è Repubblica, secondo cui l'attaccante di proprietà del Genoa, in questa stagione all'Inter, Felipe Caicedo sarebbe stato proposto alla dirigenza bianconera, impegnata ad accontentare le richieste di Massimiliano Allegri che cerca un attaccante di esperienza da alternare a Dusan Vlahovic: "l’attaccante ecuadoriano è tornato al Genoa dopo il prestito all’Inter, ma i liguri - vista la retrocessione in Serie B - non possono permettersi un ingaggio così importante. Sul 33enne Caicedo ci sono anche due squadre arabe interessante".