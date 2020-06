La Juventus segue da tempo diversi profili per la sua fascia sinistra, con il solo Alex Sandro che necessiterà di un sostituto per la prossima stagione. Tra i nomi valutati, c'è anche quello di Emerson Palmieri, laterale mancino del Chelsea. L'ex Roma e Palermo, infatti, potrebbe ritornare in Italia, anche per giocarsi le sue possibilità di ritrovare un posto in Nazionale. L'appello, d'altronde, arriva direttamente da Roberto Mancini, ct azzurro. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: ​"Giocare partite importanti, vivere la Champions, lo ha fatto crescere senz’altro. È quello che auguro da sempre ai nostri giovani: esperienze in campo internazionale che fortificano carattere e autostima. E naturalmente giocare con continuità. Come per esempio non è accaduto di recente a Emerson Palmieri in Premier. Mi piacerebbe che trovasse un ruolo da titolare in Italia. Anche De Sciglio non gioca sempre, ma ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno, ha risposto bene"