Il pacchetto dei difensori centrali, uno dei temi su cui la dirigenza della Juventus sta lavorando, in vista della sessione estiva di calciomercato. Il futuro di Chiellini è in dubbio, mentre Bonucci non dà più le garanzie fisiche di una volta. I bianconeri hanno tentato l’affondo per Antonio Rudiger che, insieme al suo entourage, alla fine ha optato per un trasferimento al Real Madrid, di cui pare mancare solo l’ufficialità.



Per questo, la Juventus ha spostato il proprio mirino, alla ricerca di nuovi obiettivi. Secondo quanto riporta Tuttosport: “Tra i nomi in cima alla lista dei sogni di Massimiliano Allegri c’è anche Milan Skriniar”. La Vecchia Signora studia un colpo alla Higuain, o alla Pjanic: indebolire una diretta concorrente, andando ad acquistare una delle pedine più preziose in rosa. Il contratto del centrale slovacco 27enne è in scadenza nel 2023. Questo, però, non vuol dire che l’Inter abbasserà la richiesta economica, soprattutto se a bussare saranno i bianconeri. La certezza, secondo il quotidiano torinese, rimane l’interesse della Juve per il calciatore. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi, in questo senso, e una decisione, che spetta Federico Cherubini: difesa o centrocampo, dove investire in maniera più pesante?