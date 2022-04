1









L’errore in Supercoppa, contro l’Inter, e tante prestazioni sottotono. Involuzione. Alex Sandro è il lontano parente del treno brasiliano che, per diverse stagioni, ha trascinato la Juventus sulla fascia sinistra, lasciando i solchi a terra e seminando gli avversari. Dietro di lui, Luca Pellegrini è cresciuto, ma non ha dato l’impressione di poter essere un titolare affidabile, per tenuta fisica e caratteristiche. Per questo, una delle priorità della Juventus, in vista della sessione di mercato estiva, è quella di individuare un profilo che faccia fare il salto di qualità a sinistra.



Secondo quanto riporta calciomercato.com, nella shortlist compilata da Federico Cherubini e dallo staff bianconero, comparirebbe il nome di Destiny Udogie, esterno sinistro classe 2002 in forza all’Udinese. Per lui, un finale di stagione ad alti livelli, con due gol nelle ultime due partite, quattro in totale in Serie A. Questo, oltre alla solidità e continuità dimostrata in tutto l’arco della stagione, ha acceso su di lui i riflettori dei top club, tra questi proprio la Vecchia Signora. Lo scoglio, però, potrebbe essere proprio la situazione legata ad Alex Sandro, che ha un altro anno di contratto da 6 milioni a stagione che potrebbe rendere difficoltosa la separazione. Situazione in evoluzione, quindi. La certezza, però, è che le manovre di mercato sono cominciate e la fascia sinistra ne è protagonista.