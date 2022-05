La Juve resta sempre vigile sul mercato, soprattutto ora che non ha più nulla da chiedere al campionato e con una sola gara decisiva da giocarsi in finale di Coppa Italia contro l'Inter. I reparti da sistemare sono diversi, con le corsie esterne che hanno bisogno di ritocchi e con i soliti nomi di sempre mai accantonati da Madama. Come quello di Emerson Palmieri, ora in prestito al Lione ma che potrebbe essere ceduto dal Chelsea nella prossima estate. Stando alle ultime novità, i bianconeri restano ancora vigili su questo fronte, in attesa di capire l'evolversi della situazione.