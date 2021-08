. Sono questi, in questo momento, i nomi più chiacchierati per il centrocampo della, con il bosniaco in pole su tutti. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, potrebbe rispuntare un nome a lungo seguito dalla dirigenza bianconera. Si tratta del giocatore del Lione Houssem, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con un ricco diritto di riscatto.