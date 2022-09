C'è anche lasulle tracce di Jesper, centrocampista danese classe 2000 in forza all'. A citare il club bianconero tra le pretendenti del giocatore è il Daily Express, che fa anche i nomi dioltre che dell'. Proprio i Gunners, secondo il quotidiano inglese, sono al momento in vantaggio, avendo avviato i contatti con il suo agente.