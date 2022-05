Anni dopo, il post Pogba. Il centrocampista fisico, bravo tecnicamente, che porta in dote inserimenti in area e gol. Dopo l’addio del francese alla Juventus, la dirigenza non è riuscita a sostituirlo adeguatamente, tra errori di mercato, sfortuna, delusioni ed equivoci tattici. Ora, però, è giunto quel momento e, per Massimiliano Allegri, il profilo giusto per ricoprire quel ruolo, con quel tipo di compiti, è Sergej Milinkovic-Savic.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra l’entourage del calciatore e la Juventus non solo ci sarebbero stati i primi contatti, ma si sarebbe raggiunta un’intesa di massima sull’ingaggio: “Tra la Juventus e il procuratore del serbo, Mateja Kezman, ci sono già stati dei contatti. Ci sarebbe già anche un accordo di massima per l’ingaggio (contratto da 4 milioni a stagione, ora ne guadagna poco più di tre) per 5 anni”. A preoccupare, però, è il momento in cui ci sarà da sedersi al tavolo delle trattative con Claudio Lotito. La base economica di partenza è fissata a 70 milioni di euro; da parte sua, la Juventus può abbassare le pretese economiche inserendo una contropartita, i giocatori che farebbero piacere a Sarri non mancano.