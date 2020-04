La Juventus non ha smesso di inseguire Mauro Icardi, a lungo corteggiato nell'ultimo anno. Il giocatore, in prestito con diritto di riscatto al Psg, potrebbe tornare di moda nel prossimo mercato, con i bianconeri intenzionati a non lasciarselo scappare. Un nome, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe essere usato come pedina di scambio: si tratta di Alex Sandro. Prima ancora però, la Juventus dovrà capire con chi porterà avanti un'eventuale trattativa, se con l'Inter o con il Psg.