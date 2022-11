Le ultime di mercato in casa, dal Corriere Torino: "Per i grandi botti, poi, bisognerà aspettare l’estate. L’obiettivo numero uno resta Sergej Milinkovic-Savic, bisognerà però fargli spazio: già lontano il riscatto dell’argentino Paredes; un’offerta superiore ai 25 milioni per McKennie non verrebbe rifiutata; si aspettano sviluppi sul fronte rinnovo di Rabiot. Ma se gennaio è lontano, giugno è lontanissimo...".