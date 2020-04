La Juventus continua a studiare quale potrebbe essere il nome giusto per colmare il vuoto alle spalle di Alex Sandro, sulla fascia sinistra. Così, tra quelli passati al vaglia nei mesi dalla società, c'è anche quello di Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. L'italobrasiliano, però, è conteso non solo dai bianconeri, ma anche dall'Inter. Come riporta Calciomercato.com, il giocatore piace tantissimo ad Antonio Conte, che avrebbe visto in lui l'esterno ideale nel 3-5-2. La Juve è avvisata, per Emerson ci sarà molta concorrenza.