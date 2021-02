Rodrigo De Paul, non è un mistero, è un centrocampista di qualità che fa gola a molte big. A partire dalla Juventus, a cui l'argentino è stato accostato a più riprese, fino all'Inter, che tra le squadre italiane sembra quella più vicina. Ma presto l'Udinese potrebbe ricevere un'offerta per De Paul proveniente da più lontano: secondo il Daily Mail il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Proprio il prezzo fissato dal club friulano. Un prezzo che al momento per le società di Serie A è difficile da pagare cash in una botta sola.