Philippe Coutinho è il desiderio di mezza Premier League, dopo aver fatto faville con la maglia del Liverpool. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea sarebbe la squadra attualmente in pole position per il trequartista brasiliano del Barcellona al Bayern Monaco, club che non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di acquisto. La dirigenza catalana ha intenzione di fare cassa con l’ex Inter, accostato in sede di mercato anche alla Juventus, ma l’ostacolo più grande potrebbe essere rappresentato dal cartellino: acquisto dai Reds per 160 milioni di euro, il Barcellona vorrebbe incassare una cifra vicina all’investimento fatto in passato.