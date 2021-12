Secondo quanto riportato da Globoesporte, c'è anche ilsulle tracce di Edinson. L'attaccante uruguaiano è in uscita dal, dove in questa stagione ha trovato poco spazio, ed è stato accostato anche alla, con cui però avrebbe fatto solo una "chiacchierata". Ad ogni modo, in pole in vista del mercato di gennaio sembra esserci il, che ha proposto al Matador un contratto (al ribasso) da 3,5 milioni di euro all'anno, che potrebbero diventare 5,5 nel caso di conferma per un'ulteriore stagione.