Uno dei nomi accostati allaper la difesa - sebbene non per il mercato invernale ma estivo - è quello di. Il centrale del Torino è stato protagonista di un grande girone d'andata e ha attirato su di sé le attenzioni di moltissimi club. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul brasiliano ci sono forti Milan, Napoli e Inter. I nerazzurri in particolare l'avrebbero individuato come preferito in un ruolo che potrebbe vedere le partenze di Ranocchia e Kolarov in scadenza di contratto e De Vrij, per il quale il club nerazzurro ascolterà le offerte (l'olandese andrà in scadenza nel 2023). La trattativa però - spiega ancora Calciomercato.com - è ancora in salita: il Torino non scende dalla richiesta di 20-25 milioni.