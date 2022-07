Tra i nomi in lizza per completare il pacchetto dei centrali difensivi dellaper la prossima stagione, resiste la candidatura di Gleison, nonostante l'Inter si sia mossa con grande anticipo. Secondo quanto riporta Tuttosport: "è un altro profilo che a Massimiliano Allegri decisamente non dispiace. Il valore aggiunto consiste nelle qualità del giocatore - che rientra indubbiamente tra i migliori profili emersi recentemente nel campionato italiano - e nel fatto, appunto, che nel campionato italiano abbia già maturato esperienza. E’ pur vero che alla Juventus il pallone ha un altro peso rispetto ad altre realtà non aduse a lottare per lo scudetto, ma il fatto di conoscere già il contesto italiano non guasta".