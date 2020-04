Federico Bernardeschi può salutare la Juventus a fine stagione. La dirigenza bianconera lo sta valutando come possibile pedina di scambio nel mercato che verrà, inoltre l’ex Fiorentina gode di un notevole apprezzamento, in Italia e all’estero: in Serie A c’è il Milan e può rientrare in trattative con Inter (Icardi) e Roma (Lorenzo Pellegrini). Piace anche al Chelsea mentre in Spagna al Barcellona, ma non solo. Stando a quanto riporta As, l’Atletico Madrid vorrebbe fare un tentativo per il 26enne, con il Cholo Simeone che gradisce la sua duttilità nel reparto offensivo.