Arthur è ormai al di fuori del progetto tecnico della Juventus, non rientra nei piani di Allegri e lo stesso centrocampista brasiliano è alla ricerca di una nuova avventura. Per lui potrebbe tornare a scaldarsi la pista che porta all'Arsenal, già interessata al calciatore. La trattativa potrebbe sbloccarsi con uno scambio: i bianconeri guardano ai profili di Thomas Partey e Gabriel.