Il Barcellona non molla Tanguy Ndombele, spunta una nuova ipotesi: stando alla stampa spagnola, nell'affare al Tottenham potrebbe andare Arthur Melo, corteggiato da Inter e Juventus.



E PJANIC? - Nei giorni scorsi si è parlato tanto anche della possibilità di scambiare il centrocampista brasiliano con Miralem Pjanic. Le parti continuano a parlare e sembrano ben indirizzate verso la chiusura. Per Tuttosport, per il via libera definitivo del brasiliano mancherebbe solo l'ok del suo attuale allenatore.