Il terzino del Bayern Monaco, David Alaba, potrebbe lasciare a fine stagione il campionato tedesco. Molti i club interessati a lui e tra questi c'è anche la Juventus. Con il rinnovo in stand-by, i bianconeri provano a valutare anche il suo profilo per il futuro. Qualche giorno fa proprio Alaba aveva detti: "Per ora non ci penso, ma posso immaginare di giocare altrove rispetto al Bayern". Sul terzino però, non c'è solo la Juventus, infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbero anche Real Madrid e Barcellona. Un profilo interessante e che potrebbe accendere il mercato estivo.