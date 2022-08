Improvvisa accelerata, nella giornata di oggi, per quel che riguarda il mercato in uscita della. Infatti, il club bianconero ha raggiunto un accordo con l'Eintracht Francoforte per il prestito di Lucache domani volerà in Germania per le visite mediche. Chi prenderà il suo posto? Questo è quanto racconta Tuttosport: "Con il passaggio di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte si è diffusa la sensazione che la Juventus possa prendere un terzino sinistro. Ma al momento la voce di corridoio non trova alcun riscontro e nei programmi della Juventus non c'è l'acquisto di un mancino per la difesa".