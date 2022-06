La Juventus ha la necessità di liberare spazio sugli esterni, per cambiare volto alle fasce e tornare a correre. Alex Sandro non convince ma, allo stesso tempo, non ha mercato. Il primo indiziato a partire, quindi, è Luca Pellegrini. Secondo la Gazzetta, il suo agente Vincenzo Raiola è al lavoro per portare un'offerta sul tavolo della Juve, discussioni aperte con West Ham e Fulham.