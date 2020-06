La Juve continua a pensare a come modificare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Gonzalo Higuain potrebbe dire addio, così come Federico Bernardeschi. Certo, servirà la giusta offerta. Altrimenti, bisognerà lavorare con gli scambi. In tal senso, il Chelsea è una della squadra con cui la Juve potrebbe intrecciare destini e discorsi di mercato. Non solo Emerson Palmieri e Jorginho, c’è anche Pedro nella lista dei giocatori che piacciono alla Juve. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport però il club bianconero dovrà stare attento alla Roma, che circa un mese fa aveva proposto a Pedro un biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni più bonus. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.