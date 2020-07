La Juve non molla Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che però viene valutato almeno 70 milioni di euro dal club del presidente Rocco Commisso. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, i viola sono convinti che la prima società che si farà avanti sarà la Juve ed è disposta a valutare delle contropartite tecniche. Interessa il difensore argentino Romero (ora in prestito al Genoa) e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c'è la suggestione Higuain. L'attaccante argentino ha un contratto da 7 milioni netti a stagione, ma la cifra potrebbe essere spalmata allungandogli il contratto in scadenza tra un anno.