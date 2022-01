La Juve è stata impeccabile ed esemplare in questa sessione di mercata che, si appresta alla conclusione. Non facciamo riferimento solo al colpo Vlahovic che gia di per se, basterebbe ad accontentare le esigenze di qualsiasi squadra, ma anche per gli altri innesti presi in pochissimo tempo e per le cessioni messe in piedi nel giro di 48 ore. Su tutte spiccano quelle di Bentancur e Kulusevski, entrambi al Tottenham al servizio di Antonio Conte per un totale di circa 70 milioni di euro, gli stessi versati per pagare il bomber della Fiorentina.



In queste ultime ore però, i bianconeri hanno perfezionato anche un'altra uscita, forse quella che i tifosi juventini gradivano e desideravano da molto tempo. Stiamo parlando del gallese Aaron Ramsey, il quale firmerà un contratto con il Glasgow Rangers fino al termine della stagione. Resta invece a Torino Kaio Jorge a causa della trattativa saltata che avrebbe portato il cagliaritano Nandez all'ombra della Mole.